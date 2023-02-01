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Azerbaycan’da casusluk operasyonu: 7 gözaltı

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Giriş: 01.02.2023 09:05
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırının yankıları sürerken Bakü'de kritik bir operasyon yapıldı. Aralarında İran'a yakınlığı ile bilinen medya organlarının da olduğu bazı kurum ve kuruluşlara yönelik casus ağı operasyonu yapıldı.
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