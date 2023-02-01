Azerbaycan’da casusluk operasyonu: 7 gözaltı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırının yankıları sürerken Bakü'de kritik bir operasyon yapıldı. Aralarında İran'a yakınlığı ile bilinen medya organlarının da olduğu bazı kurum ve kuruluşlara yönelik casus ağı operasyonu yapıldı.

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