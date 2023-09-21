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Azerbaycan ve Karabağ’daki Ermeni temsilcileri bir araya geldi! İlk görüşmede Karabağ için anlaşma yok

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 14:56
Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı antiterör operasyonlarından sonra Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılar dün silah bıraktığını ve Azerbaycan’ın şartlarını kabul ettiğini duyurdu. Bugün Azerbaycan yetkilileri ile Karabağ’daki Ermeni temsilcileri bir araya geldi. İlk görüşmede Karabağ için anlaşma çıkmadı. Detayları bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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