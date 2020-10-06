06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Azerbaycan paylaştı! İşte Ermeni teröristlerin ses kaydı

Azerbaycan paylaştı! İşte Ermeni teröristlerin ses kaydı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2020 18:26
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırısında Irak ve Suriye'den getirilen terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yabancı paralı askerleri aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermenistan'ın çatışmalarda kullandığı teröristlerin ses kaydını paylaştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX) Halkla İlişkiler Departmanından yapılan açıklamada, DTX, ülkemize yönelik askeri operasyonlara karışan PKK bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını yakaladığı belirtildi.

ZOR DURUMDA KALDILAR: ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
Ses kayıtlarında teröristler Ermeni tarafındaki zor durumu ve çok sayıda can kaybını, Azerbaycanlıların insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanmasını konuşuyor ve Ermenilerin bilgileriyle aldatılıp çatışma bölgesine geldikleri için üzüntülerini dile getirdikleri aktarıldı.

Azerbaycan teröristlerin ses kayıtlarını paylaştı
Azerbaycan teröristlerin ses kayıtlarını paylaştı
Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor
Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş özleminin biteceğini duyurdu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş özleminin biteceğini duyurdu
Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
Müzisyen Garo Mafyan A Haber’e konuştu
Müzisyen Garo Mafyan A Haber’e konuştu
Kılıçdaroğlu'ndan garip açıklama!
Kılıçdaroğlu'ndan garip açıklama!
Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi?
Kırgızistan'da sivil darbe girişimi mi?
Başkan Erdoğan'dan Macron'a çok sert tepki: Sen kimsin?
Başkan Erdoğan'dan Macron'a çok sert tepki: Sen kimsin?
CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitleri'ne saygısızlık
CHP'li İBB'den 15 Temmuz Şehitleri'ne saygısızlık
Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur
Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur
A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi
A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi
Başkan Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!
Başkan Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!
Daha Fazla Video Göster