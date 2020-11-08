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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor! Cephe hattında neler oluyor? İşte son gelişmeler
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı. Peki cephe hattında neler oluyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı. Peki cephe hattında neler oluyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.