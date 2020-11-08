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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor! Cephe hattında neler oluyor? İşte son gelişmeler

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Giriş: 08.11.2020 09:44
Güncelleme:08.11.2020 09:59
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı. Peki cephe hattında neler oluyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı. Peki cephe hattında neler oluyor? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak detayları aktardı.

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