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Azerbaycan ile 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı | Başkan Erdoğan telefon ile bağlanarak askerlerle görüştü

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Giriş: 06.12.2022 13:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte, Azerbaycan'daki yapılan 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi. Erdoğan, "Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ile ’Kardeş Yumruğu’ tatbikatı
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