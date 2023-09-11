Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Ankara'da! Karabağ'da gerilimi tırmandıran Ermenistan ne yapmak istiyor?

Ermenistan,Kafkaslar'da yeniden gerilimi artırıcı adımlar atıyor. Başkan Erdoğan Kafkaslar'da barış için yine devrede. Önce Aliyev ile görüşen Erdoğan, Paşinyan ile görüşeceğini açıkladı. Bu arada Azerbaycan Genelkurmay Başkanı da Ankara'da. Gerilim savaşa dönüşür mü? Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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