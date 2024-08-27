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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'da! Bakan Fidan'dan mevkidaşıyla birlikte önemli açıklamalar!

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'da! Bakan Fidan'dan mevkidaşıyla birlikte önemli açıklamalar! "İyi günde kötü günde birlikte"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 19:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklama iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.
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İyi günde kötü günde birlikte
"İyi günde kötü günde birlikte"
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