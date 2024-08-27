Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'da! Bakan Fidan'dan mevkidaşıyla birlikte önemli açıklamalar! "İyi günde kötü günde birlikte"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklama iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

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