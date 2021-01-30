Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Başkan Erdoğan’ı arayarak Türk-Rus gözlem noktası için kutladı

Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez’in bugün faaliyete başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İlham Aliyev, Başkan Erdoğan’ın telefonla arayarak Türk- Rus gözlem noktası için kutladı.