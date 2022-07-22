22 Temmuz 2022, Cuma
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Ayvalık Belediyesi'nden gece yarısı şezlong operasyonu: Her şeyi kırdılar! Vatandaşlar isyan etti: Yıldırma politikası var!
Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden Ayvalık'ta gece yarısı şezlong operasyonu yapıldı. Altınova Mahallesi'nde tatil yapan insanların eşyaları gece yarısı zabıta ekipleri tarafından ortadan kaldırıldı. Mağdur olan bölge sakinleri, "Yıldırma politikası var. Adaletsizliğin son noktası." diyerek Ayvalık Belediyesi'ne isyan etti.