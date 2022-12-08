08 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Aytunç Erkin'den Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında gönderme: Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda, 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemişti. Söz konusu gelişme sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun medya ayağı, İmamoğlu ve Yavaş'a aday vermeyi sürdürüyor. İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimi gizlemeyen Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.