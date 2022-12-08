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Aytunç Erkin'den Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında gönderme: Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok

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Giriş: 08.12.2022 00:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda, 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemişti. Söz konusu gelişme sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun medya ayağı, İmamoğlu ve Yavaş'a aday vermeyi sürdürüyor. İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimi gizlemeyen Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.
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