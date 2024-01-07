Aytekin Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu A Haber’e konuştu

31 Mart 2023 seçimlerinde Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu A Haber’e açıklamalarda bulundu. Aytekin Şenlikoğlu, “Hem şehrimize hem de Türkiye’ye hayırlı olsun. Biz de 2019 Nisan ayından itibaren Cumhur İttifakı adayı olarak şehrimizde hizmetlerimize başladık ve o gün bugündür çalışıyoruz. Her günümüz seçim hazırlığı olarak devam etti. Gönül Belediyeciliği mottosunu merkeze alarak yola devam ettik. İnsanımızın hem mutlu hem sıkıntılı günlerinde yanlarında olmaya çalıştık. Şehrimiz 5 yılda çok ciddi bir değişime uğradı. Altyapıyla üstyapıyla şehrimize ekonomik olarak değer katan her şeyi yaptık.” dedi.

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