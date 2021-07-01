01 Temmuz 2021, Perşembe
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Ayşegül Çınar serbest bırakıldı! Furkan Çalıkoğlu tutuklandı
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çınar, serbest bırakılırken, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklandı. Ayrıntıları Melis Coşan İslamoğlu aktardı.