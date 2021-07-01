01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayşegül Çınar serbest bırakıldı! Furkan Çalıkoğlu tutuklandı

Ayşegül Çınar serbest bırakıldı! Furkan Çalıkoğlu tutuklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2021 11:09
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çınar, serbest bırakılırken, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tutuklandı. Ayrıntıları Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Furkan Çalıkoğlu tutuklandı
Furkan Çalıkoğlu tutuklandı
Protokol üzerinden siyasi operasyon
Protokol üzerinden siyasi operasyon
10 maddede yeni dönem
10 maddede yeni dönem
Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi TBMM'de
Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi TBMM'de
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu
Elmalı davasında yeni detaylar!
Elmalı davasında yeni detaylar!
Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?
Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi?
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
5 binada çökme tehdidi
5 binada çökme tehdidi
Çiftlikbank vurguncusu Mehmet Aydın'dan flaş açıklama
Çiftlikbank vurguncusu Mehmet Aydın'dan flaş açıklama
Yalan terörü ile toplum mühendisliği mi?
"Yalan terörü" ile toplum mühendisliği mi?
Alman hastanesinde PKK propagandası
Alman hastanesinde PKK propagandası
Daha Fazla Video Göster