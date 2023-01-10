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"Ayrı aday" resti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tam destek! Hazine yardımının kesilmesine karşı çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2023 15:55
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle hazine yardımlarına geçici olarak bloke kondu.Hazine yardımı askıya alınan HDP'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Asla kabul etmiyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi. , Kılıçdaroğlu'nun çıkışı "CHP'de HDP kendi adayını çıkarır paniği" olarak yorumlandı.
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