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Aynı ürün aynı marka farklı fiyat! İsyan ettiren limon fiyatı: Bunun neresi ticaret?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 10:18
Güncelleme:11.07.2024 10:25
Aynı rafta, aynı kalitedeki iki farklı markanın ürünü arasında yüzde 300'e varan fiyat farkı olur mu? Pet şişede satılan sular üzerinden başlamıştı bu tartışma. Bir tüketicinin çektiği videodan yola çıkarak ekiplerimiz de ekrana taşımıştı. Ama görünen o ki tek örnek bu değil. Üstelik bu kez ürün de marka da aynı aralarındaki tek fark satıldıkları yere göre değişen fiyatları. Hem de göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir fark var. Öte yandan limon fiyatları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Başakşehir Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, stokçulara ve fırsatçılara isyan etti, "Bu fiyatları nasıl izah edeceksiniz? Bunun neresi ticaret?" dedi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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İsyan ettiren fiyat: Bunun neresi ticaret?
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