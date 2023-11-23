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Aynı gün vefat ettiler cenazeler karıştı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Giriş: 23.11.2023 16:48
Güncelleme:23.11.2023 16:49
Bilecik'te babaannelerinin cenazesini yıkamak isteyen torunları şok geçirdi. Cenazenin babaanneleri yerine aynı gün ölen bir başka adama ait olduğunu gördüler.
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