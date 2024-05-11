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Aynı anda 5 bin 293 drone gökyüzünde! Dünya rekoru kırıldı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 11.05.2024 17:16
Güney Kore'de düzenlenen drone fuarının açılışında dünya rekoru kırıldı. 5 bin 293 droneun bir arada kullanıldığı ışık gösterisinde gökyüzünde görsel şölen oluştu.
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Aynı anda 5 bin 293 drone gökyüzünde!
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