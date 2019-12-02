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02.12.2019

AYM'nin terör yandaşlarına devletin kapısını açacak kararına tepki yağıyor

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı aranmasına yönelik düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. AYM’nin skandal kararıyla terör örgütü mensuplarının devlet içerisine girmesinin önünde bir engel kalmadı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya AYM'nin terör örgütlerine devlet kapısını açan skandal kararını A Haber'e değerlendirdi. Özkaya, "Cumhuriyet hukukuna saygısı olmayanların memuriyete girişte önünü açabilir. Siz AYM olarak bunu iptal ettiğinizde o zaman terör örgütleriyle ilgili bir arşiv araştırmasını ve güvenlik soruşturmasını ortadan kaldırırsınız" dedi.

"TBMM BURADA OLUŞACAK BOŞLUĞU DOLDURACAKTIR"

"Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmeyi zorunlu görüyor ise yürürlülük süresini ileri almalıydı. Bu nedenle açılmış yüzlerce dava var." ifadelerini kullanan Özkaya, "Bu süreçte iptalin ileri bir tarihte yürürlüğe girmesi kararlaştırılmalı ve bu sürede TBMM kanunu yeniden AYM'nin iptal gerekçelerini dikkate alarak düzenlemesi gerekir. TBMM burada oluşacak boşluğu dolduracaktır." diye konuştu.

CHP istedi AYM FETÖcülerin önünü açacak karara imza attı

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