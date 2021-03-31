AYM'nin HDP kararı ne anlama geliyor? Melik Yiğitel AYM'nin HDP kararını A Haber'de yorumladı

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel kararı A Haber canlı yayınında yorumladı. Yiğitel, "Bu iddianamenin reddi bir içeriğe dahil değil. Yani dava açılamaz ya da 'kapatma davasının hukuki bir temeli yok' anlamında bir iade değil. Bu iadenin en temel nedeni; şekil yönünden eksiklikler. Bu da, başsavcıya eksikleri tamamla sonra yeniden başvurabilirsin demek. Mesela x kişisinin yol açtığı olayla ilgili tarih belirtilmemiş. Z kişisinin kilik bilgileri belirtilmemiş gibi." şeklinde konuştu.