11 Nisan 2022, Pazartesi
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AYM’den şaşırtan zorunlu din dersi kararı! Din dersi için ‘hak ihlali’ dedi
Anayasa Mahkemesi, şaşırtan bir karara imza attı. Yüksek mahkeme 8 yıldır görüştüğü "zorunlu din dersi" başvurusu için "hak ihlali" kararı verdi. Kararın, Anayasa'dan, "Türkiye Devleti'nin dini İslam’dır" ifadesinin çıkarılmasıyla aynı haftaya denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.