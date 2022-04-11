AYM’den şaşırtan zorunlu din dersi kararı! Din dersi için ‘hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi, şaşırtan bir karara imza attı. Yüksek mahkeme 8 yıldır görüştüğü "zorunlu din dersi" başvurusu için "hak ihlali" kararı verdi. Kararın, Anayasa'dan, "Türkiye Devleti'nin dini İslam’dır" ifadesinin çıkarılmasıyla aynı haftaya denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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