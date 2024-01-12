AYM’den Ekşi Sözlük kararı! Tepki çeken sözler için “ifade özgürlüğü” dedi

Son olarak şehit haberlerinin ardından yapılan paylaşımlar nedeniyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük ile ilgili Anayasa Mahkemesi tepki çeken bir karara imza attı. Mahkeme, erişim engelinin "ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine" hükmetti.

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