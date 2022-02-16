16 Şubat 2022, Çarşamba
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AYM, HDP’ye 60 gün ek süre verdi! Oy çokluğuyla karar verilebilecek
Anayasa Mahkemesi HDP'den, hakkında yürütülen kapatma davasında esas hakkında savunma yapmasını istemişti. 30 günlük sürenin dolmasına yakın bir zaman kala HDP, 120 günlük ek süre istemişti. Anayasa Mahkemesi başvuruyu inceledi. 60 günlük ek süreye karar verdi. HDP’nin bu sürenin ardından esas hakkındaki savunmasını mahkemeye sunması gerekiyor. Savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama yapacak. Ardından sıra HDP yönetiminin sözlü savunmasına gelecek.