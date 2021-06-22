AYM HDP iddianamesini kabul etti! 834 sayfalık iddianamenin detayları

HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. İddianamede, HDP ile PKK arasında fark olmadığı vurgulanarak, "HDP, PKK'nın siyasi bir uzantısıdır" değerlendirmesi yapıldı. HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı olduğu da vurgulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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