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AYM düzenlemesi nasıl olacak? Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi yetki krizi nasıl aşılacak?

A Haber
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Giriş: 14.11.2023 15:21
Ankara'da gündem yüksek yargıda yetki anlaşmazlığı. Sorunun çözümü için bireysel başvuru şartlarında düzenleme yapılması planlanıyor. Nasıl bir çözüm bulunacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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