AYM düzenlemesi nasıl olacak? Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi yetki krizi nasıl aşılacak?

Ankara'da gündem yüksek yargıda yetki anlaşmazlığı. Sorunun çözümü için bireysel başvuru şartlarında düzenleme yapılması planlanıyor. Nasıl bir çözüm bulunacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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