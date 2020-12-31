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Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 31.12.2020 15:54
Güncelleme:31.12.2020 15:57
Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı. Aylin Sözer, Gülsuyu Mezarlığı'nın içinde bulunan camideki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aylin Sözer, Gülsuyu Mezarlığı'nın içinde bulunan camideki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DAVADA FLAŞ GELİŞME

Tüm Türkiye'i kahreden Aylin Sözer cinayetiyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan donduruyor. Tutuklanan katil Kemal Ayıldız'ın cinayete ilişkin ifadesi, sonrası devam eden incelemelerde cinayetinin şeytani bir plan olma ihtimali üzerinde duruluyor. Banka hesaplarında yaşanan hareketlilik Sözer cinayetinde yepyeni bir kapı araladı.

Salı günü Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A'nın (32), emniyetteki işlemleri tamamlanmış şahıs bunun üzerine Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine getirilerek Aile İçi Şiddet Bürosu savcısına çıkarılıp "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuklama Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından gerçekleşti.

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