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Aylardır kapalı Halk Ekmek büfesi! Büfe var ama satış yok

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Giriş: 03.02.2022 08:46
Sevkiyatların azalması, ekmek üretiminin düşmesi nedeniyle Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ancak bir de açılmayan Halk Ekmek büfeleri var. Öyle ki yaklaşık bir senedir kapalı. Ve mahalle sakinleri sabırsızlıkla o büfenin açılmasını istiyor.
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Aylardır kapalı Halk Ekmek büfesi!
Aylardır kapalı Halk Ekmek büfesi!
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