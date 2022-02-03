03 Şubat 2022, Perşembe
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Aylardır kapalı Halk Ekmek büfesi! Büfe var ama satış yok
Sevkiyatların azalması, ekmek üretiminin düşmesi nedeniyle Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ancak bir de açılmayan Halk Ekmek büfeleri var. Öyle ki yaklaşık bir senedir kapalı. Ve mahalle sakinleri sabırsızlıkla o büfenin açılmasını istiyor.