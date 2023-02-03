Aydos Kalesi Sultan Korusu açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da. Hareketli bir programı olan Başkan Erdoğan'ın önemli de bir konuğu olacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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