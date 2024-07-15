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Aydınlığa uzanan gecenin hikayesi: 15 Temmuz! O gece Marmaris’te neler yaşandı?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 15.07.2024 14:45
FETÖ'cü hainler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tatil için kaldığı konutta suikast düzenlemek istedi ancak hain emellerine ulaşamadılar. A Haber muhabiri Vural Efecik o gece neler yaşandığını canlı yayında o noktadan anlattı.
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