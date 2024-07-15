Aydınlığa uzanan gecenin hikayesi: 15 Temmuz! O gece Marmaris’te neler yaşandı?

FETÖ'cü hainler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tatil için kaldığı konutta suikast düzenlemek istedi ancak hain emellerine ulaşamadılar. A Haber muhabiri Vural Efecik o gece neler yaşandığını canlı yayında o noktadan anlattı.

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