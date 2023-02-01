01 Şubat 2023, Çarşamba
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Aydın'da şehir hastanesi yolu tartışması! CHP’li belediye hiçbir çalışma yapmadı
Aydın'da yapımı devam eden 1400 yataklı şehir hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili bir çalışma yapmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş değerlendirdi.