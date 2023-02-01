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Aydın'da şehir hastanesi yolu tartışması! CHP’li belediye hiçbir çalışma yapmadı

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 12:20
Aydın'da yapımı devam eden 1400 yataklı şehir hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili bir çalışma yapmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş değerlendirdi.
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