Aydın’da restoranda patlama nasıl meydana geldi? 3 cumhuriyet savcısı görevde

Aydın'da bir restoranda meydana gelen tüp patlamasında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3 cumhuriyet savcısı görev yaparken patlama ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN