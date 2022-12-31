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Aydın’da restoranda patlama nasıl meydana geldi? 3 cumhuriyet savcısı görevde

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 13:44
Aydın'da bir restoranda meydana gelen tüp patlamasında 4'ü çocuk, 3'ü kadın 7 kişi hayatını kaybetti. 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. 3 cumhuriyet savcısı görev yaparken patlama ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik anlattı.
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