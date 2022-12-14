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Aydın- Denizli Otoyolu’nun yüzde 50’si tamamlandı! Yolculuk 1 saate düşecek

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 14:47
Aydın-Denizli otoyol projesinin, inşa çalışmalarının yarısı tamamlandı. Hizmete açıldığında şu anki ulaşım süresini yarıya indirecek. Yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro maliyetli, 140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda, 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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