Aydın- Denizli Otoyolu’nun yüzde 50’si tamamlandı! Yolculuk 1 saate düşecek

Aydın-Denizli otoyol projesinin, inşa çalışmalarının yarısı tamamlandı. Hizmete açıldığında şu anki ulaşım süresini yarıya indirecek. Yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro maliyetli, 140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda, 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN