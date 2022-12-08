Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüz sözleşme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili usulsüz ihale haberlerini ekrana taşımıştık. Çerçioğlu'nun 2018 yılında ihale dahi açmadan tanıdık firmaya verdiği 2 milyon 800 bin liralık iş, FETÖ itirafçısı Erkan Karaarslan'ın ifadesi ile ortaya çıktı.

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