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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüz sözleşme

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Giriş: 08.12.2022 09:52
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili usulsüz ihale haberlerini ekrana taşımıştık. Çerçioğlu'nun 2018 yılında ihale dahi açmadan tanıdık firmaya verdiği 2 milyon 800 bin liralık iş, FETÖ itirafçısı Erkan Karaarslan'ın ifadesi ile ortaya çıktı.
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