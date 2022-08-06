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Aydın Belediyesi hastane yolunu neden yapmıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 13:03
Devlet sağlık alanında dev yatırımlara imza atıyor. Şehir hastaneleri Türkiye’yi ileriye taşıyor. Aydın'da inşası hızla devam eden şehir hastanesi 2023 yılında hizmete girmeye hazırlanırken belediye altyapı ve yolları bir türlü yapmıyor. Bölgeyi kalkındıracak dev yatırıma belediyenin destek değil köstek olduğunu söyleyen vatandaşlar durumu tepkiyle karşılıyor.
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