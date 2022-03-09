09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayçiçek yağında manipülasyonun amacı ne? Sosyal medya provokatörlerinin amacı ne?
Türkiye, ayçiçek yağının ham maddesi olan ayçiçeğinin yarısını Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında sosyal medyada dedikodular hızla yayıldı. Ayçiçek yağında yeterli stok bulunmadığı iddiası paniğe neden oldu. Peki sosyal medyadaki bu dezenformasyon paylaşımların asıl amacı ne? İşte tüm detaylar…