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Ayçiçek yağında manipülasyonun amacı ne? Sosyal medya provokatörlerinin amacı ne?

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Giriş: 09.03.2022 09:46
Güncelleme:09.03.2022 09:47
Türkiye, ayçiçek yağının ham maddesi olan ayçiçeğinin yarısını Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında sosyal medyada dedikodular hızla yayıldı. Ayçiçek yağında yeterli stok bulunmadığı iddiası paniğe neden oldu. Peki sosyal medyadaki bu dezenformasyon paylaşımların asıl amacı ne? İşte tüm detaylar…
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