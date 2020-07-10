Ayasofya'nın yeniden cami olması İngiltere'de nasıl yankılandı

1934 Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya bugün Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen karar ile 86 yıl sonra yenide camiye dönüştü. Peki bu karar İngiltere'de nasıl yankılandı. Karar BBC nasıl duyurdu? A Haber muhabiri Alpaslan Düven son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.