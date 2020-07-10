10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya'nın yeniden cami olması İngiltere'de nasıl yankılandı

Ayasofya'nın yeniden cami olması İngiltere'de nasıl yankılandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2020 20:18
Güncelleme:10.07.2020 20:28
1934 Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya bugün Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen karar ile 86 yıl sonra yenide camiye dönüştü. Peki bu karar İngiltere'de nasıl yankılandı. Karar BBC nasıl duyurdu? A Haber muhabiri Alpaslan Düven son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
Ünlü tarihçinin Ayasofya'daki ezan sonrası gözleri doldu
Ünlü tarihçinin Ayasofya'daki ezan sonrası gözleri doldu
Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz
"Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz"
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza durdu
Ayasofya'da okunan ezanın ardından binlerce kişi namaza durdu
Başkan Erdoğan tarihi duyurdu
Başkan Erdoğan tarihi duyurdu
Ayasofya kararı İngiltere'de nasıl yankılandı
Ayasofya kararı İngiltere'de nasıl yankılandı
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'da şok etkisi yarattı
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'da şok etkisi yarattı
Bakan Koca 10 Temmuz verilerini açıkladı
Bakan Koca 10 Temmuz verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanımız bizi ve İslam alemi bahtiyar etti
"Cumhurbaşkanımız bizi ve İslam alemi bahtiyar etti"
Ayasofya kararı Meclis'te ayakta alkışlandı
Ayasofya kararı Meclis'te ayakta alkışlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "Ayasofya" paylaşımı
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden katliam!
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden katliam!
Yeniden cami olan Ayasofya'da ilk ezan sesi
Yeniden cami olan Ayasofya'da ilk ezan sesi
Daha Fazla Video Göster