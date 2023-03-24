24 Mart 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayasofya’nın cami olmasından kimler rahatsız? Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?
HDP’nin de eklemlenmesiyle 7'li koalisyona dönen 28 Şubat masasında yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Müslümanları kalbinde ayrı bir öneme sahip Ayasofya üzerinden gündeme gelmeye çalışırken CHP, Karamollaoğlu’nun tavırlarından rahatsız. Bazı çevrelerin Ayasofya hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Peki Ayasofya'nın cami olması kimleri rahatsız ediyor? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan değerlendirdi.