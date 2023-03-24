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Ayasofya’nın cami olmasından kimler rahatsız? Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 12:34
Güncelleme:24.03.2023 12:35
HDP’nin de eklemlenmesiyle 7'li koalisyona dönen 28 Şubat masasında yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Müslümanları kalbinde ayrı bir öneme sahip Ayasofya üzerinden gündeme gelmeye çalışırken CHP, Karamollaoğlu’nun tavırlarından rahatsız. Bazı çevrelerin Ayasofya hazımsızlığı bitmek bilmiyor. Peki Ayasofya'nın cami olması kimleri rahatsız ediyor? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan değerlendirdi.
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