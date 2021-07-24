24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2021 14:05
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı
Liderler 2023 için sahaya iniyor!
Liderler 2023 için sahaya iniyor!
A Haber'e saldıran diğer şahıs yakalandı!
A Haber'e saldıran diğer şahıs yakalandı!
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Dünya tarihi değişti! Tam 1 yıl oldu
Dünya tarihi değişti! Tam 1 yıl oldu
Foça’da bozuk yol tepkisi!
Foça’da bozuk yol tepkisi!
İBB'ye bağlı cankurtaranlar Şile'de A Haber ekibini darp etti
İBB'ye bağlı cankurtaranlar Şile'de A Haber ekibini darp etti
PKK’nın tecavüz ve infazları!
PKK’nın tecavüz ve infazları!
Kahkaha atarak Şimdiye kadar sevinemedik dedi
Kahkaha atarak "Şimdiye kadar sevinemedik" dedi
8 ilde vaka sayısı arttı!
8 ilde vaka sayısı arttı!
Firari yarabayın görüntüleri ortaya çıktı!
Firari yarabayın görüntüleri ortaya çıktı!
Dışişleri'nden BMGK'ya Kıbrıs tepkisi!
Dışişleri'nden BMGK'ya Kıbrıs tepkisi!
Daha Fazla Video Göster