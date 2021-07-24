24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti.