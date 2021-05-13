13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!

Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 06:43
Güncelleme:13.05.2021 06:43
İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda etti. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!
Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!
Başkan Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır
Başkan Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa teşekkür videosu zorlaması!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa teşekkür videosu zorlaması!
Başkan Erdoğan: Zafere az kaldı!
Başkan Erdoğan: Zafere az kaldı!
Ali Babacan'a! Kriptolar için bu...
Ali Babacan'a! "Kriptolar için bu..."
Aşı programında yeni kademe...
"Aşı programında yeni kademe..."
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
İİT Temsilciler Komitesi'nden kritik toplantı
İİT Temsilciler Komitesi'nden kritik toplantı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın
17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran, kafe, düğün...
17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? Restoran, kafe, düğün...
Vali duyurdu! Yüzde 50 azaldı
Vali duyurdu! Yüzde 50 azaldı
MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Irak'a operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster