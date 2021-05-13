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Ayasofya Camii'nde bayram namazını Ali Erbaş kıldırdı!
İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda etti. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.