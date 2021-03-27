Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra Berat Gecesi heyecanı

87 yıl sonra yeniden aslına dönerek ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bu akşam Berat Gecesi heyecanı yaşanıyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç akşam namazından sonra Ayasofya Camii imamlarının bu geceye özel bir program düzenleyeceğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili bu gece idrak edilecek.

Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

A Haber muhabiri Pınar Özenç 87 yıl sonra (24 Temmuz 2020) yeniden özüne dönerek ibadete açılan Ayasofya Camii'nde özel bir program düzenleneceğini canlı yayında duyurdu. Özenç, caminin imamları tarafından akşam namazına müteakip özel bir program gerçekleştirileceğini duyurdu.