Ayasofya Camii duvarında tahribat iddiaları

İstanbul'un sembollerinden Ayasofya Camii’nin tarihi kapısının ardından duvarlara da zarar verildiği iddia edildi. İstanbul Vali Yardımcısı Fatih Çiçekli, kutsal mekanı koruma tedbirlerini A Habere anlattı, duvarlardaki bazı yıpranmaların eski olduğunu söyledi.