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Ayasofya Camii duvarında tahribat iddiaları

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Giriş: 28.05.2022 17:03
İstanbul'un sembollerinden Ayasofya Camii’nin tarihi kapısının ardından duvarlara da zarar verildiği iddia edildi. İstanbul Vali Yardımcısı Fatih Çiçekli, kutsal mekanı koruma tedbirlerini A Habere anlattı, duvarlardaki bazı yıpranmaların eski olduğunu söyledi.
Ayasofya Camii duvarında tahribat iddiaları
Ayasofya Camii duvarında tahribat iddiaları
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