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Ayancık'a sahra hastanesi | Sinop'ta yaralar sarılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.08.2021 14:51
Sinop Ayancık’a 2 günde 301 kilo yağış düştü. Sel felaketi sonrasında oluşan enkaz kaldırma ve balçık temizleme işlemleri ekiplerce sürdürülüyor. Bunun yanı sıra 15 kişinin kayıp olduğu ihbarın hakkında arama çalışmaları devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur canlı yayında aktardı.
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