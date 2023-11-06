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Avustralyalı senatörler tepki gösterip oturumu terk etti: İsrail'in katliamını izliyorsunuz

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 16:34
Avustralya'da kürsüye, Filistinlileri sembolize eden kefiye ile çıkan Senatör Mehreen Faruqi, koalisyon ortağı İşçi Partisi'nin İsrail'e destek veren açıklamalarına tepki gösterdi. Faruqi, İsrail saldırılarını kınamayan hükümeti protesto etmek için Yeşilliler Partisi'nden bir grup senatörle oturumu terk etti.
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