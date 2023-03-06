Avustralya’da 2,4 ton uyuşturucu ele geçirildi! Kartele büyük darbe

Avustralya polisi, tarihe geçen bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Meksikalı kartelinin Avustralya'ya ulaştırılmak istediği 2,4 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerininse 676 milyon 800 bin dolar olduğu bildirildi.

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