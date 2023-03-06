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Avustralya’da 2,4 ton uyuşturucu ele geçirildi! Kartele büyük darbe

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 10:39
Avustralya polisi, tarihe geçen bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Meksikalı kartelinin Avustralya'ya ulaştırılmak istediği 2,4 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerininse 676 milyon 800 bin dolar olduğu bildirildi.
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