27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa’nın Rus gazına alternatifi var mı? Avrupa gaz depolarını nasıl dolduracak?
Enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı. Avrupa, Rusya kaynaklı enerji kriziyle mücadele kapsamında tasarruf adımlarını planlasa da depoların tamamen dolması için Moskova'dan gaz akışının devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın Rus gazına karşı yeni enerji alternatifleri var mı? Varsa neler? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.
Enerji krizi yaşayan Avrupa doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı
Avrupa'nın depolarındaki doluluk oranı:
Yüzde 66
AB, 1 Kasım'a kadar depolama kapasitesinin %80'ini doldurmayı planlıyor
Avrupa'nın yıllık toplam gaz tüketimi:
400 milyar m3
AB üyesi ülkelerin toplam gaz depolama kapasitesi:
100 milyar m3
AB'de en yüksek depolama kapasitesine sahip ülkeler ve doluluk oranları:
Hollanda %63
Almanya %66,4
Fransa %75
İtalya %70
Kuzey Akim 1'den gaz akışının tamamen kesilmesi riski Avrupa'yı endişelendiriyor