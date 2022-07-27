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Avrupa’nın Rus gazına alternatifi var mı? Avrupa gaz depolarını nasıl dolduracak?

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 15:51
Enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı. Avrupa, Rusya kaynaklı enerji kriziyle mücadele kapsamında tasarruf adımlarını planlasa da depoların tamamen dolması için Moskova'dan gaz akışının devam etmesi gerekiyor.  Avrupa'nın Rus gazına karşı yeni enerji alternatifleri var mı? Varsa neler? Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.

Enerji krizi yaşayan Avrupa doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı

Avrupa'nın depolarındaki doluluk oranı:

Yüzde 66

AB, 1 Kasım'a kadar depolama kapasitesinin %80'ini doldurmayı planlıyor

Avrupa'nın yıllık toplam gaz tüketimi:

400 milyar m3

AB üyesi ülkelerin toplam gaz depolama kapasitesi:

100 milyar m3

AB'de en yüksek depolama kapasitesine sahip ülkeler ve doluluk oranları:

Hollanda %63

Almanya %66,4

Fransa %75

İtalya %70

Kuzey Akim 1'den gaz akışının tamamen kesilmesi riski Avrupa'yı endişelendiriyor

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