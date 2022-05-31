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Avrupa'nın PKK tutarsızlığı! PKK Avrupa'da nasıl himaye ediliyor?

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 14:30
Türkiye'nin, terör örgütlerine desteği nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini açıklamasının ardından Avrupa'da PKK sempatizanlarının gösterileri artışa geçti. Fransa ve Almanya'da terör yandaşlarının gösterileri vardı. Her iki ülkede de polis, gösterilere sessiz kaldı. Peki terör örgütü PKK Avrupa'da nasıl himaye ediliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe değerlendirdi. Zafer Meşe, “Avrupa siyasetçilerinde strateji değişikliği var. Almanya’da 1993 yılında PKK terör örgütleri listesine alındı. Ama Türkiye için değil kendilerini tehdit ettiği içindi. İç güvenlik sebebinden dolayı Almanya böyle bir adım attı.” dedi.
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