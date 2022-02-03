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Avrupa’nın mülteci zulmü! Verilen sözler tutulmadı

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Giriş: 03.02.2022 13:57
Güncelleme:03.02.2022 13:57
Dünya 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşla beraber mülteci kriziyle karşı karşıya kaldı. Son dönemde Ege kıyılarında ve Edirne sınırında yaşanan insanlık dramları bu krizle başa çıkılamadığının en bariz göstergesi. Peki dünden bugün Avrupa'ya göç yolunda mülteciler neler yaşadı? Sözde insan hakları savunucuları yaşanan trajedileri nasıl karşıladı? Türkiye bu süreci nasıl yönetti? İşte ayrıntılar…
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