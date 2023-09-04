Avrupa'nın "gaz merkezi" Türkiye mi olacak? Gazeteci Gaffar Yakınca A Haber'de değerlendirdi

Dünyanın merakla beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi bugün gerçekleşti. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda kritik maddelerin ve iş birliği söylemlerinin yapılması dikkat çekti. Putin, “Rusya doğal gaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır” ifadelerini kullanırken, Türkiye’nin Avrupa’da “enerji üssü” olduğunun sinyallerini verdi. Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber’de kritik görüşmeden yapılan açıklamalara yönelik değerlendirmeler bulundu.