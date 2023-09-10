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Avrupa'nın gaz merkezi Türkiye! Berat Albayrak'ın stratejik vizyonunun günümüzdeki etkileri A Haber'de

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Giriş: 10.09.2023 22:47
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa gaz krizine girerken, bu dönemi yaptığı yatırımlarla sorunsuz atlatan Türkiye, Avrupa'nın gaz merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla ortaya koyduğu stratejik vizyon bugünlerde meyvesini verirken, Sabah Gazeteci Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimsek, Albayrak'ın vizyoner çalışmalarının günümüzdeki etkilerine yönelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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