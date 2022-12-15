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Avrupa'nın en büyük gaz deposu açılıyor! İşte Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 10:22
Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanını taşıyan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı tamamlandı. Tesis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 16 Aralık'ta açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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