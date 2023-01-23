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Avrupa’nın barbarlığı! İsveç ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırılar

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 16:27
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırının ardından, Hollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Lahey'de Kur'an-ı Kerim yırttı. Gelişmeleri Amsterdam'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar konuğu olan Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Şerafettin Babacan A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Şerafettin Babacan'ın canlı yayında açıklamaları:

"İslam toplumu belki bahane ediliyor ama Türkler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkleri sokağa dökmeye çalışıyorlar. Türk derneklerinin arasında güzel bir organizasyon olduğu için sokağa dökülmedik. Bu kışkırtmalara gelmedik. Federasyonumuz ve diğer kuruluşlar Türkleri dikkatli olmaya davet etti. Milletimiz buna duyarlılık gösterdi.

Bu eylemi yapanlar büyük bir destek almıyor. Küçük majinal gruplardan öteye giden bir eylem değil. Bu da sevindiren bir durum çünkü biz sokağa dökülsek belki onlarda sokağa çıkacak ve farklı amaçlara yönelecekler. Ben onların dinle ilgili bir kanaati olduğunu düşünmüyorum. Onlar bir dine mensup olsalar başka dinin mensuplarına saygılı oluyorlar. Onların hiçbir dini kökeni yok. Bu ırkçı davrananların bize saldıranlar böyle bir düşünce yapısı yok.

Sadece bizi sokağa döküp Türklerin ve Müslümanların Avrupa'da bulunmasını istemeyenlerin anayasalarına göre kovamıyorlar bir bahane uydurup yurt dışı yapalım diye gayret ediyorlar. Bizi sokağa döküp hata yapmaya zorluyorlar. Bizim gençlerimiz hedef alıyorlar ama biz de bu tuzağa düşmedik. Hepsine karşı mücadele ettik, gereken resmi kurumlara müracaat ettik. Fikir ve düşünce özgürlüğü ayrı bir konudur. Bunları gerçekleştirdiği eylemler açık şekilde hakarettir. Bunların engellenmesi için mücadele ettik ve bunlar Hollanda özelinde çoğu yerde engellendi."

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