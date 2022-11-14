15 Kasım 2022, Salı
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Avrupalı ve dünya liderlerden taziye mesajları!
Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaralılar için acil şifa temennisinde bulunurken Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduklarına" dikkat çekti.